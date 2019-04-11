Главе инвестфонда Baring Vostok Mайкл Калви переведен под домашний арест до 13 апреля

Ранее об этом ходатайствовало следствие. Срок его содержания в СИЗО истекал в предстоящую субботу

Из зала суда домой Калви вышел самостоятельно, уже без наручников, но в сопровождении приставов. В самом заседании следователь Людмила Самойленко изложила суть ходатайства: Калви, которого обвиняют в мошенничестве, стоит перевести под домашний арест, так как он «добропорядочный семьянин» и занимается инвестиционными и благотворительными проектами в России. Сам Калви сказал, что считает претнезии к нему со стороны потерпевших коммерческим спором и готов бороться за это.

Поддержать Калви пришли представители консульства и близкие, здесь же – десятки журналистов. Судья Юлия Сафина огласила решение, домашний арест до субботы. Без разрешенных прогулок, в доме на Большой Дмитровке, Калви нельзя будет пользоваться интернетом и телефоном, кроме экстренных вызовов, а общаться он сможет только с адвокатами и близкими родственниками.

Адвокат Майкла Калви Дмитрий Савочкин уверен, что следствие выйдет с ходатайством о продлении домашнего ареста.

Другой защитник Калви, Григорий Жданов сказал, что Калви увязывает свою судьбу с положением партнеров, которые также как и он находятся под следствием.

Другого фигуранта дела Baring Vostok Алексея Кордичева сегодня тоже перевели под домашний арест. Тот пошел на сотрудничество со следствием и дает показания, от которых воздерживается Калви. Бизнесмена и его партнёров обвиняют в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей.

Поводом для дела инвестфонда Baring Vostok стала покупка банком «Восточный» акций одной из зарубежных компании. Потерпевшим по делу проходит член совета директоров и совладелец «Восточного» Шерзод Юсупов.