Суд в Лондоне арестовал основателя Викиликс Джулиана Ассанжа до 12-го июня

Ассанж признан виновным в нарушении условий освобождения под залог – он не явился в суд. Следующие слушания по его делу состоятся 2-го мая. В частности, будет рассмотрен американский запрос на экстрадицию. Министерство юстиции США обвиняет Ассанжа в сговоре с Бредли Мэннингом с целью взлома компьютеров правительства для получения доступа к секретной информации. Основателю Викиликс грозит до пяти лет тюрьмы.

Бредли Мэннинг работал военным аналитиком в американской армии. Его арестовали в 2010 году за передачу Викиликс секретных данных, а затем осудили на 35лет. Позже он был помилован, сменил пол и имя. В феврале Челси Мэннинг снова арестовали в США за отказ давать показания в рамках расследования против Викиликс. Знаменитого расследователя сегодня буквально вынесли на руках из посольства Эквадора и затолкали в полицейскую машину. Почти неузнаваемый из-за седых волос и бороды Ассанж пытался сопротивляться, и эти кадры мгновенно облетели мировые СМИ и соцсети. Сотрудники Скотланд-Ярда смогли пройти на территорию дипломатического учреждения после того, как власти Эквадора лишили убежища основателя WikiLeaks. Причиной стало многократное нарушение международных норм, cказал президент страны Ленин Морено. Помимо лишения убежища, власти Эквадора также отменили решение о выдаче Ассанжу гражданства страны. Основанный им сайт WikiLeaks получил известность после того, как в 2010 году опубликовал видеозаписи удара американских вертолетов по мирным жителям в Багдаде. Деятельность портала расследовалась в США с начала 2010-х годов также из-за публикаций секретных документов Пентагона и Госдепартамента. В том числе речь идет о бумагах, касающихся лагеря Гуантанамо. После 2016 года объектом внимания американских властей стала публикация документов Демократической партии во время предвыборной кампании. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанжи в конце концов предстанет перед американским судом, но произойдет это не сразу. Такое мнение в нашем Эфире высказал адвокат Илья Новиков. Джулиан Асанжи укрывался на территории посольства Эквадора с 2012 года. Москва следит за делом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и надеется на соблюдение его прав. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Форма задержания Джулиана Ассанжа говорит о пренебрежительном отношении к его человеческому достоинству, — считает Мария Захарова. Называемая борьбой за свободу информации деятельность Джулиана Ассанжа скорее всего привела к гибели людей. Об этом в нашем эфире сказала обозреватель «Эха» Юлия Латынина. Из опубликованных Ассанжем секретных документов мы узнали лишь то, что внутренняя политика США не отличается от внешней, — добавила Юлия Латынина.