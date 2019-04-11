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17:31, 11 апреля 2019

В министерстве просвещения предложили не пускать детей в школы без прививок

В ведомстве считают, что это не нарушит право граждан на образование, поскольку его можно получать дома. Как передает Интерфакс, это говорится в письме замминистра просвещения Татьяны Синюгиной в Комитет Госдумы по охране здоровья.
Тем временем, представитель Минздрава на круглом столе в Госдуме сказала, что планируется расширить национальный календарь прививок. В него могут внести вакцинацию от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы, — сообщает ТАСС.



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