В министерстве просвещения предложили не пускать детей в школы без прививок

В ведомстве считают, что это не нарушит право граждан на образование, поскольку его можно получать дома. Как передает Интерфакс, это говорится в письме замминистра просвещения Татьяны Синюгиной в Комитет Госдумы по охране здоровья.

Тем временем, представитель Минздрава на круглом столе в Госдуме сказала, что планируется расширить национальный календарь прививок. В него могут внести вакцинацию от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы, — сообщает ТАСС.