Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту публикации видео, на котором Зеленского сбивает грузовик

Оно появилось в Telegram-канале, связанном с президентом Петром Порошенко.

Главное следственное управление Нацполиции Украины возбудило уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля. Следователи намерены выяснить, кто причастен к заказу, изготовлению и распространению скандального ролика, передает ТАСС. Видео было смонтировано на основе одного из последних предвыборных рекламных роликов Владимира Зеленского. Улыбающегося кандидата в президенты внезапно сбивает фура, после чего на экране показывают белый порошок, который втягивается через свернутую купюру. Это сопровождается надписью «У каждого своя дорога».

Ссылка на ролик была опубликована в Telegram-канале «Европейское будущее Украины». В штабе Зеленского утверждают, что ролик связан с Порошенко, поскольку ссылка на этот канал приходит при регистрации на новом сайте президента страны.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Согласно последним опросам, Зеленский уверенно обходит Порошенко.