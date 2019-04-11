Вестминстерский магистральный суд Лондона признал Джулиана Ассанжа виновным в неявке в суд в 2012 году

Судья Майкл Сноу сказал, что речь идет о серьезном нарушении закона. Теперь суду предстоит определить, какое наказание будет вынесено Ассанжу, сообщают британские СМИ. Основатель сайта Викиликс, который семь лет провел в посольстве Эквадора, сегодня был выдан британским властям. Минюст США заявил, что в Америке его обвиняют в сговоре с цель хакерской деятельности, и что Ассанжу грозит максимум до пяти лет тюрьмы.