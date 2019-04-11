Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви переведен под домашний арест. Он был освобожден из-под стражи в зале суда, передает наш корреспондент. Судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина изменила ему меру пресечения по просьбе следствия. Причем, как передает Интерфакс, срок домашнего ареста установлен до 13 апреля. Таким образом, следствию в ближайшее время нужно будет обратиться в суд с ходатайством о его продлении. В СИЗО гражданин США находился с середины февраля. Майкла Калви и других фигурантов дела обвиняют в мошенничестве.