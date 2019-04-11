В Минюсте США заявили, что Джулиану Ассанджу грозит максимум до пяти лет тюрьмы

Основателя сайта Викиликс в Америке обвиняют в сговоре с целью участия в хакерской деятельностью, передает агентство Reuters. Ранее Ассандж неоднократно заявляли, что в США ему может грозить длительное тюремное заключение или даже смертная казнь за разглашение конфиденциальной переписки американских дипломатов. Сегодня посольство Эквадора, где Ассандж находился семь лет, отказал ему в убежище. Он был задержан и доставлен в суд, где в эти минуты проходит заседание по его делу.