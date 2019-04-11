Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент «Интерфакса».

«Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Калви изменить на домашний арест», — говорится в решении судьи Юлии Сафиной.

Меру пресечения смягчили по ходатайству следствия, при этом ее избрали на срок до 13 апреля. Суд не разрешил Калви прогулки.