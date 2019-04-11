Основателя Викиликс Джулиана Ассанжа доставили в Вестминстерский суд. Заседание по его делу должно начаться в эти минуты, — передает РИА. Сегодня Ассанжа арестовали в эквадорском посольстве. Эквадор больше не будет предоставлять убежище основателю Викиликс. В то же время президент Эквадора Ленин Морено заявил, что эквадорские власти получили гарантии невыдачи Ассанжа в страны, где ему грозят пытки или смертная казнь.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей приветствовала задержание основателя Викиликс Джулиана Ассанжа. Она заявила, что его судьбу определит суд. Мей также выразила благодарность полиции и правительству Эквадора за помощь. Министерство юстиции США готовится обнародовать обвинение против основателя Викиликс Джулиана Ассанжа, — сообщает CNN со ссылкой на представителя ведомства. Кроме тогО, будет объявлена причина запроса на экстрадицию Ассанжа.