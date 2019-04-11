Boeing из  Москвы ушел на  второй круг, чтобы не  сбить собаку на посадочной полосе в аэропорту Петрозаводска

Пес выбежал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Петрозаводска, помешав с первой

попытки приземлиться пассажирскому самолету из Москвы, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП) в четверг. По данным ведомства, инцидент на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта произошел во вторник около 16.30 мск. «Установлено, что при посадке самолет Boeing 737 рейс «Москва —

Петрозаводск» был вынужден уйти на второй круг в связи с нахождением на взлетно-посадочной полосе собаки, которую сотрудники службы безопасности аэропорта удалили, после чего авиалайнер благополучно приземлился. Пострадавших нет», — говорится в сообщении СЗТП. По факту инцидента Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения

законодательства о безопасности полетов.