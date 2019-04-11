Суд вернул в прокуратуру дело Нины Масляевой

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Об этом сообщает Интерфакс.
Рожденные 8 апреля
Поздравить…
гость:
Константин Косачев
глава Комитета Совета Федерации по международным делам
Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это для России будет нормальным, приемлемым решением. Лишь бы не на штыках извне…
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Зеленский пригласил Тимошенко быть арбитром на дебатах с Порошенко
«Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Дайте ответ в течение 24 часов», — заявил Зеленский…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Данелия – это режиссер такого необычайно живого, необычайно домашнего ощущения родины…
гость:
Владимир Лукин
сенатор (зампред комитета СФ по международным делам)
Права граждан на контроль со стороны прессы за процессом выборов должны осуществляться в полном объеме. Я думаю, это вполне соответствует духу Конституции и всех тех, кто выступает за честные выборы…
Матвей Ганапольский
обозреватель
Пан или пропал!
Вряд ли у Зеленского в ухе будет наушник, чтобы штаб подсказывал ему, что говорить, так что придётся говорить от себя. А значит, он либо сможет выиграть эти дебаты под рёв стадиона, или проиграть под улюлюканье…
Анна Розэ
журналист «Эха Москвы» в Берлине
Дойчланд, фройндшафт, «Мерседес»!
«Мерседес» — это не подарок Меркель Путину. Это — экономический расчет. Это, если надо, удочка на будущее…
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Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу»
Президент Украины выступил с очередным предвыборным обращением…
гость:
Мария Захарова
официальный представитель Министерства иностранных дел РФ
То, что Донбасс электорально отрезан от территории Украины, будет иметь катастрофические последствия…
ведущий:
Матвей Ганапольский
обозреватель «Эха Москвы», журналист
Мне кажется, совмещение йоги и гейства, умение увидеть в занятиях йогой гейство — это новый этап, это новое прозрение, новый взгляд на российскую действительность…
Елизавета Пескова
блогер
Система преподавания языков давно устарела
В большинстве российских школ сформировался стереотип строгой советской бабушки, кричащей «Present perfect! Present continuous!». Но дело не только в нашей системе. Не работает она и во Франции…
Маргарита Симоньян
главный редактор телеканала RT
Парня увезли в лес, где избивали и издевались
Потом было обвинение в госизмене и пособничестве терроризму, опять побои, переезды из одного СИЗО в другое и приговор — виновен, 14 лет тюрьмы…
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Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?»
Пятеро бывших омоновцев пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья…
Алексей Навальный
политик
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Как выглядит больница богатого нефтяного региона
Предположение о бедности и разрухе не очевидно…
гость:
Максим Шевченко
журналист
Порошенко замаран кровью, человек, который имеет отношение к этому преступному прошлому Украины, которая привела к гражданской войне. А Зеленский это совершенно новое лицо…
СерпомПо
Telegram-канал
Утрите «слезы радости»
Когда приговор будет оправдательным – тогда и стоит радоваться. Пока же – нет причин…
Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж задержан в Лондоне
Об этом сообщает британская полиция…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут…
К 5-летнему юбилею передачи — «Процессы, в которых есть цифра «пять» Выбираем процесс для программы «Не так!»
Вставай, страна диванная!
Пока еще можно. Пока еще есть с кем. Пока еще есть малюсенький шанс остановить осуществляемую сверху политику расчеловечивания и социальной раздробленности…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
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Россию готовят к войне
Им безразлично, что ВВП России — менее 2% от мировой экономики и что теперь огромная доля всего, чем располагает наша страна, уходит на гонку вооружений…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист