В Бурятии врачи заперли в подсобке больницы пациента с пневмонией

Из-за неоказания помощи 40-летний мужчина умер, а тело обнаружил пришедший его навестить отец.

Инцидент произошел в больнице бурятского села Баргузин еще в начале февраля, но известно о нем стало лишь сейчас. Шокирующую историю опубликовало местное издание «Номер один». 40-летний Владимир Колмаков был госпитализирован с двусторонней пневмонией и ходил по больнице в поисках врача. Медики приняли его поведение за психоз и заперли в подсобке, навесив амбарный замок. Спустя несколько часов навестить больного пришел его отец Николай. Он не нашел сына в палате, после чего его проводили к подсобке. Замок пришлось срезать болгаркой, потому что ключи от него так и не нашли. К этому времени Владимир Колмаков уже был мертв, причем, по утверждению его отца, врачи даже не попытались провести реанимацию. Родные пациента подали заявления в прокуратуру, Следственный комитет, а также обратились в Минздрав и Росздравнадзор.

Согласно результатам вскрытия, Колмаков умер от отека легких. По утверждению врачей, мужчину заперли в подсобке всего на пять минут.