Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует от правительства реагировать на попытки ограничений поставок белорусской продукции в Россию. Некоторые действия Москвы он сравнил с санкциями.

Россельхознадзор в последнее время, как отмечает белорусская пресса, вводит ограничения на некоторые продукты из Беларуси. Это касается мясных и молочных товаров.

У России и Белоруссии есть разногласия по ряду экономических вопросов, но страны продолжают работать над их решением, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков воздержался от ответа на вопрос, возможны ли ответные меры со стороны Москвы, если белорусская сторона поставит на ремонт участки магистральных трубопроводов, по которым российская нефть идет в Европу.