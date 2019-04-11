Основатель Викиликс Джулиан Ассанж арестован в связи с запросом властей США об экстрадиции, — сообщила пресс-служба Скотланд–Ярда. Ассанж предстанет перед Вестминстерским судом в кратчайшие сроки.

Основатель Викиликс в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Сегодня Эквадор объявил, что отказывает Ассанжу в политическом убежище. Об этом сказал президент страны Ленин Морено.

Эквадор получил гарантии, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему грозят пытки или смертная казнь, — добавил Морено.

Ассанж публиковал секретные документы, в том числе, о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также о пытках в тюрьме Гуантанамо.

За Ассанжем следили в посольстве Эквадора по запросу США, — рассказал главный редактор Викиликс Кристин Храфнсон.

Викиликс объявил о сборе пожертвований в фонд помощи Ассанжа.