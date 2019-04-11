В списке жертвователей на строительство главного храма Вооруженных сил обнаружили азиатский офшор

На этом основании фонд, спонсирующий постройку, могут признать иностранным агентом, пишет «Би-би-си».

Собор Воскресения Христова строится в подмосковном парке «Патриот» с осени прошлого года: согласно концепции проекта, он финансируется исключительно из добровольных пожертвований. Сбором средств занимается фонд «Воскресение». Список из более чем 50 тысяч жертвователей, опубликованный на его сайте, изучила «Русская служба Би-Би-Си». В перечне обнаружилась одна иностранная компания под названием Marine Repair and Supply Pte. Опрошенные изданием эксперты не исключили, что на этом основании фонд могут признать «иностранным агентом». Хотя в законе сделано исключение для благотворительности, в реальности оно действует далеко не всегда.

Что касается самого офшора, то он принадлежит литовскому предпринимателю Владимиру Стефанову и его сыну Мариусу. Утверждается, что компания связана с поставкой неизвестных грузов в Экваториальную Гвинею.

Как отмечает «Би-би-си», в основном на строительство храма Минобороны жертвуют частные лица. За полгода удалось собрать уже почти 2,5 миллиарда рублей.