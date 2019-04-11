Прокурор в суде поддержал ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви

Этот вопрос сейчас рассматривает Басманный суд. Представитель Следственного комитета объяснил просьбу об освобождении Калви многочисленными поручительствами, инвестиционной и благотворительной работой Кавли, а также тем, что на его иждивении находятся трое детей.

Сам Майкл Калви заявил в суде, что бегство из России в связи с уголовным делом будет равносильно признанию вины и самоуничтожению. «Вся моя жизнь в России» – сказал бизнесмен. Он настаивает на своей невиновности.