Организация Викиликс объявила о сборе пожертвований в фонд помощи Джулиану Ассанжу, которого британская полиция задержала в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским судом в 2012 году.

Ассанж – основатель Викиликс, — находился в посольстве Эквадора в Лондоне последние шесть лет. Сегодня президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Эквадор больше не будет предоставлять убежище Ассанжу – из-за враждебных заявлений, агрессивного и неуважительного поведения, а также за неоднократное нарушение международных конвенций.

Прокуратура Швеции не намерена добиваться экстрадиции Ассанжа – к нему нет претензий, дело закрыто в мае 2017 года.

Однако выдачи Ассанжа добивается США, где ему грозит длительный судебный срок или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.



Международная организация «Репортеры без границ» просит власти Великобритании не выдавать основателя Викиликс Джулиана Ассанжа США, где его «намерены наказать за журналистскую деятельность»

Репортеры без границ" призвали Лондон уважать принципы свободы слова и защитить, в том числе, право журналистов на анонимность своих источников.