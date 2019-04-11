В  японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию

Командный Чемпионат мира проводится в 6-й раз. Однако продолжает сохранять статус прежде всего коммерческого состязания. О чем свидетельствует Призовой фонд турнира – миллион долларов. Команда победитель получит солидную сумму в 200 000 долларов. Неудивительно, что в Японию прилетели едва ли не все сильнейшие фигуристы мира, либо вторые номера шести ведущих сборных планеты.

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Свой шанс выиграть медали мирового первенства получит двукратная чемпионка мира Елизавета Туктамышева, которая не смогла пробиться в состав на чемпионат мира в отдельных дисциплинах. Многие критиковали федерацию за это решение и спортсменка получила своеобразную компенсацию. Кроме Елизаветы в женском одиночном катании на лед выйдет Софья Самодурова. Среди мужчин выступят Александр Самарин и Андрей Лазукин. В танцах на льду Россию представят серебряные призеры чемпионата мира этого года Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а в парном катании обладатели бронзы Наталья Забияко и Владимир Энберт.

Трансляцию первого дня соревнований командного чемпионата мира покажет Первый канал , начиная с 13 часов 30 минут.