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14:07, 11 апреля 2019

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку, а  затем был помещен под домашний арест, — сообщил телеканал CNN

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку, а  затем был помещен под домашний арест, — об этом сообщил телеканал CNN, со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, его личная охрана расформирована.
Армия Судана ранее объявила о  смещении аль-Башира со всех постов. Военные берут под контроль дороги и мосты в стране. При этом они не мешают передвижениям демонстрантов, которые призывают отправить руководство страны в отставку.

Мировые СМИ отмечают, что поворотным моментом в череде народных волнений в Судане стало противостояние между национальными спецслужбами и армией, поддержавшей протестующих.

Службы безопасности страны атаковали манифестантов, собравшихся у комплекса зданий министерства обороны в центре Хартума, и тем самым обрекли политику государства на провал, пишет обозреватель агентства Рейтер. Массовых жертв удалось избежать только благодаря вмешательству военных, которые пустили протестующих в расположение воинской части. Кроме этого, армия вступила в перестрелку с подразделениями спецслужб и примкнувшими к ним ополченцами. Это стало решающим событием в четырехмесячном противостоянии между властью и народом, став самой серьезной угрозой для режима Омара аль-Башира, пишет издание. – Кровавое столкновение стало для диктатора и его окружения, цепляющихся всеми силами за власть, точкой невозврата. Военные, особенно, младшие офицеры приняли участие в строительстве баррикад и продемонстрировали свое сочувствие народу и готовность умереть, защищая его.

Как пишет сайт Аль-Джазиры, такие настроения внутри вооруженных сил, тем не менее, могут измениться, и тогда последуют массовые репрессии, раскол армии и, в конечном счете, страны, что мы уже наблюдали в Сомали, Демократической республике Конго, Сьерра Леоне, Чаде и Либерии.

Массовые протесты с требованиями отставки действующего правительства начались в Судане в середине декабря прошлого года.

Россия будет с  осторожностью наблюдать за событиями в Судане — считает зам.директора Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко.

Россия в последние годы активно налаживает связи с Суданом. В начале этого года в британской прессе появились сообщения, что в Хартуме замечены русскоязычные наемники. Высказывались предположения, что они находятся там, чтобы поддержать аль-Башира на фоне активизации протестного движения.



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