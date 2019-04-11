Госдума приняла во втором чтении законопроект об изоляции Рунета

Документ должен вступить в силу с ноября этого года.

Один из самых громких и противоречивых законопроектов последних месяцев сегодня поддержали 320 депутатов, против выступили всего 15. В основном чтении были приняты 27 поправок, передает «Интерфакс». В ходе обсуждения документа на заседании выступил только член фракции ЛДПР Сергей Иванов. Он раскритиковал инициативу, заявив, что она лишает граждан прав на свободу в Интернете и вводит «цифровое рабство».

Авторы законопроекта, напротив, утверждают, что главная его цель – защита от внешних угроз. Если Рунет попытаются отключить, Роскомнадзор возьмет управление трафиком на себя. Кроме того, предусмотрено создание параллельной системы блокировок, которая будет фильтровать запрещенный контент. Реализация инициативы обойдется в сумму свыше 30 миллиардов рублей. В случае принятия она вступит в силу с ноября этого года.

В ходе обсуждения законопроекта на заседании профильного комитета по информационной политике выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, инициатива в том числе поможет в борьбе с Telegram, который был запрещен в России. Цитату Жарова опубликовало ТАСС, но затем агентство отредактировало новость, удалив заявление главы ведомства про Telegram.

В третьем чтении законопроект об изоляции Рунета рассмотрят 16 апреля.