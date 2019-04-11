Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов жителей республики за газ

Глава региона Разман Кадыров ранее обвинял журналистов в том, что они превращают эту проблему в шоу.

О списании долгов сразу после окончания новогодних каникул сообщила прокуратура северокавказской республики. В ведомстве рассказали об удовлетворении иска к местному отделению Газпрома. Грозненский суд постановил, что компания должна простить жителям задолженность на сумму 9 миллиардов рублей. Взыскание признано безнадежным.

Представители газового монополиста назвали решение суда несправедливым по отношению к добросовестным плательщикам. В правительстве республике подчеркнули, что не собираются платить по долгам, которые образовались во время боевых действий.

Верховный суд Чечни решение нижестоящей инстанции сегодня отменил. Требования прокуратуры удовлетворили лишь в части инвентаризации дочки Газпрома.

С просьбами о списании долгов в прокуратуру вслед за Чечней обращались представители нескольких российских регионов.