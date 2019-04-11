В Лондоне полиция арестовала основателя WikiLeaks

Джулиан Ассанж семь лет находился на территории посольства Эквадора.

Полицейские буквально на руках вынесли Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне. Этот момент был запечатлен на камеру и выложен в интернете. На ролике видно, как основатель WikiLeaks с пышной седой бородой слабо пытается сопротивляться и что-то выкрикивает, грозя пальцем. Как рассказали в Скотланд-Ярде, 47-летний мужчина арестован за неявку в суд и сейчас находится в участке.

Правоохранители смогли войти в посольство по приглашению дипломатов после того, как Эквадор лишил Ассанжа убежища. Президент страны Ленин Морено мотивировал свое решение тем, что основатель скандально известного сайта нарушил международные договоры и агрессивно себя вел, а также делал враждебные высказывания в адрес латиноамериканской страны. При этом, глава государства отметил, что получил гарантии от Лондона в том, что Ассанжа не будут экстрадировать в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь.



Интернет-журналист получил убежище семь лет назад. Тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа говорил, что его государство выступает против преследования по идеологическим мотивам.

Обвинения против Ассанжа выдвигали власти нескольких стран. Соединенные Штаты подозревают основателя Wiki Leaks в разглашении секретных данных. После того, как он приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, против него возбудили дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Как говорил сам Ассанж, Стокгольм намеревался после ареста выдать его Вашингтону. Впрочем, в 2017 году следствие сняло с него обвинения в связи с истечением срока давности. Он назвал решение правоохранителей важной, хотя и неокончательной, победой.

Сайт WikiLeaks стал широко известен после того, как в 2010 году опубликовал видеозаписи удара американских вертолетов в Багдаде. Тогда при обстреле погибли мирные жители и несколько журналистов. Позже он выкладывал утечки правительственных документов в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и секретные документы о заключенных в тюрьме Гуантанамо.

В Кремле надеются на соблюдение прав Ассанжа, арестованного в Лондоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.