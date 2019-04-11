Мещанский суд поставил вопрос о возврате в прокуратуру дела бывшего бухгалтера Седьмой Студии Нины Масляевой – напомним, она единственная из фигурантов дела Седьмой студии, кто признал свою вину. Сегодня в суде Масляева заявила, что не стоит заблуждаться по поводу невиновности режиссера Кирилла Серебренникова и других обвиняемых.

Масляева также попросила суд не назначать ей суровое наказание — сообщает Интерфакс.