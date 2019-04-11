Эквадор решил отказать в убежище основателю Викиликс Джулиану Ассанжу — за неоднократные нарушения международных конвенций, — написал в Твиттере президент Эквадора Ленин Морено. Он подчеркнул, что агрессивное и неуважительное поведение Ассанжа и его враждебные заявления в адрес Эквадора привели к тому, что предоставление ему убежища более не представляется возможным.

Сегодня же Ассанж задержан в Лондоне – это произошло прямо в посольстве Эквадора, где он находился с 2012 года.

Выдачи основателя Викиликс добиваются США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.