В Кремле с пониманием относятся «к эмоциональным репликам» в отношении России со стороны Белоруссии – Песков

В Кремле с пониманием относятся «к эмоциональным репликам» в отношении России со стороны Белоруссии. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений. Хотя порой с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из особого, близкого и дружественного характера наших отношений», — сказал пресс-секретарь, комментируя заявления главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее А.Лукашенко в четверг поручил вице-премьеру И.Ляшенко поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости, так как в России «обнаглели». Поручение президента стало реакцией на «некоторые действия российских партнеров».