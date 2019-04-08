В Кремле рассчитывают, что события в Судане не повлияют на российско-суданские отношения – Песков

В Кремле рассчитывают, что события в Судане не повлияют на российско-суданские отношения. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы очень внимательно отслеживаем эту ситуацию. Мы надеемся, что не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам, и что в самое ближайшее ситуация вернется в конституционное русло. И, конечно, мы рассчитываем, что при любом исходе российско-суданские отношения будут константой во внешней политике Судана», — сказал он.