В петербургском аэропорту Пулково из-за вылета Владимира Путина задержали 15 рейсов

Некоторые самолеты ждали посадки, оставаясь в воздухе.

Серьёзные сдвиги в расписании аэропорта Пулково наметились как раз в тот момент, когда Петербург после окончания Арктического форума покидал президент Владимир Путин. Накануне вечером из-за вылета борта №1 отправку других рейсов перенесли. Так, например, больше часа пришлось ждать пассажирам рейсов, следующих в Москву, Ригу, Милан, Пекин и другие города. Более того, гости Северной столицы из Казахстана и Израиля были вынуждены оставаться в самолетах, которые кружили над городом, ожидая посадки. Всего, по данным сервиса Flightradar24, из расписания в Пулково выбились 15 рейсов. Проблемы в связи с визитом Владимира Путина испытали также и автомобилисты: во вторник рядом с аэропортом перекрывали ключевые магистрали, в том числе кольцевую автодорогу. В среду, когда президент захотел посмотреть на Екатерининский дворец в Пушкине, перекрытия спровоцировали масштабные пробки на юге города.

Арктический форум закончил свою работу накануне. В ходе него Владимир Путин встретился с лидерами Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции, а также с временным губернатором Петербурга Александром Бегловым.