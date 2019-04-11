Законопроект об изоляции Рунета принят Госдумой во втором чтении

В парламенте заявили, что Россия в случае отключения интернета потеряет 20 миллиардов рублей за сутки.

Авторы к основному чтению учли более половины поступивших поправок. В основном они уточняют полномочия государственных органов. В пояснительной записке говорится, что инициатива родилась с учетом агрессивного характера Стратегии кибербезопасности США. Россия бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, поэтому обеспечение бесперебойной работы в случае целенаправленного внешнего воздействия законотворцы посчитали главной задачей.

Роскомнадзор обеспечит операторов связи необходимым оборудованием, которое будет противостоять угрозам безопасности. Ведомство сможет централизованно управлять сетью. Более того, данные устройства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы, передает РБК.

Затраты на исполнение закона правительство ранее оценило в 30 миллиардов рублей. Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин сегодня назвал потери, которые ждут страну, если не принять меры. День без интернета обойдется в 20 миллиардов рублей, отметил депутат, сославшись на некую социологическую компанию.

Закон об изоляции Рунета вступит в силу в ноябре.