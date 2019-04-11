Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку, а затем был помещен под домашний арест, — об этом сообщил телеканал CNN, со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, его личная охрана расформирована.

Армия Судана ранее объявила о смещении аль-Башира со всех постов. Военные берут под контроль дороги и мосты в стране. При этом они не мешают передвижениям демонстрантов, которые призывают отправить руководство страны в отставку.

Ситуация в Судане требует внимательного изучения, — сказал «Эху» замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По мнению Климова, угрозы для российских граждан, работающих в Судане, нет.