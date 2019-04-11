В преддверии второго тура выборов президента на Украине Владимир Зеленский вдвое опережает Петра Порошенко

Это показали результаты опроса, проведенного в стране.

Почти 50 процентов избирателей готовы проголосовать во втором туре за шоумена Владимира Зеленского. Только 20% — за действующего главу страны Петра Порошенко. Это следует из данных опроса, обнародованных Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. При этом еще почти 10 процентов опрошенных на вопрос о своих предпочтениях ответить отказались, а пятая часть респондентов до сих пор не определилась с выбором. Как пишет ТАСС, официально результаты опроса Центр Разумкова не приводил, но вскоре это будет сделано.

Другое социологическое исследование провела группа «Рейтинг». По ее данным, за Зеленского готовы проголосовать более половины опрошенных, тогда как за Порошенко – 21 процент. При этом, если учесть голоса лишь тех, кто планирует придти на избирательные участки, рейтинг кандидата от партии «Слуга народа» должен быть еще выше.

Второй тур президентских выборов на Украине запланирован на 21 апреля.