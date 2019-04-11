В Судане тысячи человек вышли на улицы на фоне сообщения о возможной отставке президента страны Омара аль-Башира

Ранее стало известно, что представители военного командования страны сняли аль-Башира со всех постов и отправили в отставку правительство.

Информация о происходящем противоречива — посольство России в Судане, где, как сообщил ряд СМИ мог произойти переворот, пока не располагает полными данными и ждет сведений от военных. По данным Reuters, Омар аль-Башир ушел в отставку на фоне массовых протестов и сейчас ведутся консультации по созданию переходного военного совета для управления республикой. Суданская армия в ближайшее время должна объявить о создании нового органа руководства во главе с генералитетом. Телеканалы в Судане сообщили о трансляции в ближайшее время брифинга представителей министерства обороны. Сам аль-Башир, который 30 лет непрерывно находился у власти в стране, с вечера среды, по некоторой информации, находится под домашним арестом. По данным СМИ были арестованы премьер-министр страны и бывший вице-президент. Сейчас суданские военные перекрыли дорогу, ведущую к зданию гостелерадиокомпании страны, в районе строения усилено присутствие армии. Российские дипломаты называют обстановку в Хартуме на данный момент спокойной.

Народные протесты в Судане продолжаются с конца прошлого года. Они начинались с социальных требований о снижении цен на хлеб и продукты, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима.