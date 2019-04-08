Сенатор Климов призвал к осторожности в высказываниях по поводу ситуации в Судане

Зампред Комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов призвал к осторожности в высказываниях по поводу ситуации в Судане. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Действительно, проблемы у действующего правительства в Судане назревали давно, там идут сложные процессы, и не все согласны с тем курсом, который проводится уже много лет. Однако я бы не рекомендовал поощрять тех, кто уже очевидно начинает признавать тех или иных людей в качестве руководителей. Это дело народа Судана разобраться с тем, что там происходит. До прояснения ситуации резких движений делать не нужно», — сказал сенатор.

Президент Судана Омар аль-Башир, по некоторым данным, ушел в отставку. Местное телевидение сообщает об аресте его соратников и премьера страны армейским командованием. Где именно сейчас находится правивший более 30 лет политик непонятно. Официальной информации о его свержении нет.

В Судане с конца прошлого года не прекращаются протесты. Демонстранты вначале ограничивались экономическими требованиями, в частности о снижении цен на хлеб, позже стали требовать отставки суданского лидера.