Бывший главный пилот Аэрофлота приговорён к штрафу за попытку дать взятку медикам, подтверждающим лётную годность

Бывший главный пилот Аэрофлота приговорён к штрафу в 250 тысяч рублей за попытку дать взятку медикам, подтверждающим лётную годность. Тушинский суд установил, что Анатолий Якимчук пытался передать 50 тысяч рублей председателю врачебно-лётной комиссии. Как ранее говорил его адвокат, в апреле минувшего года появились сообщения, что Якимчук по медицинским показаниям комиссию не пройдёт. Зам.директора департамента полётов Аэрофлота явился в правоохранительные органы с повинной.