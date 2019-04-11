«Проект»: В Судане структуры Евгения Пригожина занимаются добычей золота, а также тренируют местных военных

Но планы «кремлевского повара» распространяются не только на эту африканскую страну, а охватывают весь континент. Его политтехнологи разработали «Панафриканский проект», который предусматривает создание «африканской империи», выяснило издание «Проект».

Участие Евгения Пригожина в африканской политике давно перестало быть тайной. Но масштабы его планов стали понятны только сейчас, когда «Проекту» удалось ознакомиться с внутренней документацией «бэк-офиса» африканского проекта – неформального аналитического центра при «кремлевском поваре». Из материалов следует, что политтехнологи, работающие на Пригожина, разработали «Панафриканский проект», который предусматривает создание «серого» объединения африканских стран. Для реализации плана политконсультанты должны помочь лояльным кандидатам победить на выборах в нескольких десятках государств, чтобы те признали власть одного лидера. На роль такого лидера во франкоязычной Африке претендует Кеми Себа, одиозный панафриканист и антисемит. В других африканских странах люди Пригожина ведут консультации с различными политиками и военными группировками и наблюдают за ходом местных выборов. Важную роль в экспансии играют наемники из «группы Вагнера». Они работают в Судане, Ливии и в ЦАР, а недавно прилетели и в Руанду. В ряде стран помимо политических и военных планов у ресторатора есть уже и бизнес-интересы. Например, в Судане, на Мадагаскаре и в ЦАР связанные с ним компании занимаются добычей полезных ископаемых. Свои действия Пригожин согласовывает с Путиным. Координация идет и уровнем ниже – с департаментом Африки МИД.

Африканские проекты обходятся дорого: только на Мадагаскаре, по подсчетам «Проекта», люди Пригожина потратили не менее $15 млн.