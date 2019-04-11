Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект об изоляции Рунета

В случае принятия документ вступит в силу с ноября этого года.

Рассмотрение законопроекта пройдет на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы. По утверждению авторов инициативы, главная ее цель – защита от внешних угроз. Если Рунет попытаются отключить или же возникнет угроза его стабильности, Роскомнадзор возьмет управление трафиком на себя. Кроме того, будет создана параллельная система блокировок, которая начнет фильтровать запрещенный контент. В ходе обсуждения законопроекта на заседании профильного комитета по информационной политике выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, инициатива в том числе поможет в борьбе с Telegram, который был запрещен в России. Цитату Жарова опубликовало ТАСС, но вскоре агентство отредактировало новость, удалив заявление главы ведомства про Telegram. Как отмечает портал Znak.com, его примеру последовали и другие СМИ, включая «Российскую газету» и Lenta.ru.

В первом чтении законопроект об изоляции Рунета был принят 7 февраля. На его реализацию потратят больше 30 миллиардов рублей.