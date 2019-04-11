В Национальной Хоккейной Лиге стартовал плей-офф Кубка Стенли

Уже первые матчи принесли немало неожиданных результатов.

Победитель регулярного чемпионата Тампа Бей Лайтинг и его болельщики испытали на старте розыгрыша настоящий шок. Забросив три шайбы в ворота Коламбуса уже к концу первой двадцатиминутки, Молнии умудрились растерять все свое преимущество и уступили со счетом 3-4. В победной для гостей шайбе поучаствовал Артемий Панарин.

Виннипег дома проиграл Сент Луису. Не помогли родные стены и Нешвиллу в противостоянии с Далласом.

Самым результативным из россиян минувшей ночью оказался Евгений Малкин. Увы, гол и пас форварда Питсбурга не помогли его команде в игре против Нью Йорк Айдлендерс. Островитяне вырвали победу в овертайме 4-3.

Остальные участники плей-офф вступят в борьбу за Кубок Стэнли предстоящей ночью.