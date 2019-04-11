Президент Судана Омар аль-Башир, по некоторым данным, ушел в отставку

Местное телевидение сообщает об аресте его соратников и премьера страны армейским командованием.

Где именно находится правивший более четверти века политик, не понятно. Возможно, аль-Башир покинул страну. Впрочем, ряд источников уверяют, что он под домашним арестом. Его самолет задержали вечером в среду при попытке вылететь из аэропорта Хартума.

Официальной информации о его свержении нет. Военные, возглавляющие переворот, призывают граждан следить за новостями и обещают сделать важное заявление. Солдаты уже заняли телецентр во втором по величине городе Омдурмане.

На улицах столицы много военных. Армейское командование проводит совещание, где в частности было принято решение о роспуске правительства. ТАСС сообщает со ссылкой на местные СМИ о задержании ста человек из окружения аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц. В их числе оказался и недавно назначенный глава правительства.

В Судане с конца прошлого года не прекращаются протесты. Демонстранты вначале ограничивались экономическими требованиями, в частности о снижении цен на хлеб, позже стали требовать отставки суданского лидера.

Угрозы жизни россиянам в Судане пока нет, сказали «Интерфаксу» представители нашей дипломатической миссии.