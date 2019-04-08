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Эксклюзив Эха 10:30, 11 апреля 2019

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об изменении меры пресечения главе фонда «Бэринг-Восток»

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об изменении меры пресечения главе инвестиционного фонда «Бэринг-Восток» Майклу Калви, а также бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Накануне СК посчитал, что им можно изменить заключение под стражу на домашний арест.

Не стоит ожидать, что основателя инвестфонда «Баринг восток» Майкла Калви отпустят на свободу без обвинительного приговора, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко. По его словам, для такого варианта развития событий дело зашло слишком далеко.

Алексашенко подчеркнул, что только влияние со стороны президента может поменять мнение ФСБ об этом деле.



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