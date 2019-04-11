В посольстве Судана в Москве пока не имеют информации о смещении с поста президента Омара аль-Башира

Об этом передаёт агентство РИА «Новости». По данным ряда арабских СМИ, суданские военные совершили переворот. В ближайшее время они объявят о том, что берут руководство страной на себя. Где находится президент, пока не известно. Есть сведения, что Омар аль-Башир уже покинул Судан. Он правит страной почти 30 лет и пришёл в власти так же в результате военного переворота.

В последние месяцы в Судане не прекращаются массовые протесты.