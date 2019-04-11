В футбольной Лиге Чемпионов вступили в борьбу последние четвертьфиналисты

Манчестер Юнайтед, сенсационно выбивший на предыдущей стадии турнира ПСЖ, принимал Барселону. И ничего не смог противопоставить Месси и компании. За всю игру хозяева не сумели ни разу попасть в створ ворот каталонцев. Те же, в свою очередь, забив в самом дебюте после блестящей трехходовки Бускетс – Месси – Суарес, спокойно довели матч до победы. 1-0 в пользу Барсы.

В Амстердаме игра получилась куда зрелищнее. Ювентус считался фаворитом пары. Однако больше остроты исходило от футболистов Аякса. Которые не использовали несколько хороших моментов. И под занавес тайма были наказаны за расточительность Криштиану Роналду. Сразу после перерыва Давид Нерес результат сравнял. Ничья 1-1.

Ответные матчи 1\4 финала Лиги чемпионов пройдут уже на следующей неделе.