Центризбирком обсудит сегодня предложения по либерализации избирательного законодательства

Среди инициатив – возможность самовыдвижения в губернаторы и смягчение муниципального фильтра.

Научно-экспертный совет Центризбиркома подготовил четыре рекомендации, адресованные Госдуме, Совету федерации и президенту. По данным РБК, предлагается допустить самовыдвижение на выборах глав регионов по всей России. Сейчас это возможно только в Москве, Петербурге и еще нескольких областях.

Муниципальным депутатам хотят разрешить ставить подписи за нескольких кандидатов. Большинство в региональных законодательных собраниях, как правило, за представителями «Единой России». Оппозиционным кандидатам, чтобы выдвинуться, требуется просить помощи у партии власти.

Третья рекомендация касается снижения числа округов, где кандидаты должны собирать подписи. Существующая норма требует получать поддержку в трех четвертях муниципальных районов. По мнению политологов, у этой инициативы больше всего шансов на одобрение высшим руководством.

Наконец, четвертая рекомендация предлагает снизить с 3 до 1 процента число подписей избирателей, нужное для регистрации кандидата.

В состав совета при ЦИК, созданного прошлой осенью, входят 76 человек — политологи, политтехнологи и правозащитники.