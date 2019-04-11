Суд сегодня может отпустить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok под домашний арест

Следствие считает, что есть все основания для смягчения меры пресечения в отношении Майкла Калви.

Постановление об изменении меры пресечения для Майкла Калви следователь подписала еще в начале месяца – пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Спустя два дня его согласовали с руководством СК, а вчера направили в суд. За время расследования – говориться в документе – правоохранители убедились, что предприниматель обладает устойчивыми социальными связями в Москве, имеет постоянное место работы и жительства, занимается инвестициями и благотворительностью, имеет недвижимость, а на иждивении – трех малолетних детей. Все это позволяет отправить Калви под домашний арест. На три ближайших месяца инвестора просят заключить в мансарду элитного ЖК «Советник». Как ожидается, его адвокаты не будут выступать против, а лишь попросят суд разрешить прогулки для своего подзащитного. Предполагается, что вместе с Калви СИЗО также покинет другой фигурант дела – экс глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Калви обвиняется в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. Сам он утверждает, что поводом для возбуждения дела стал корпоративный конфликт.