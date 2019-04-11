В Судане произошел военный переворот

Армия страны приняла решение сместить правительство и президента Омара аль-Башира.

Переворот в Судане возглавил первый вице-президент и министр обороны Авад бен Ауф. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал «Баж-ньюс», военный совет под руководством генерала готовится взять власть в стране сроком на год. В ближайшее время ожидается официальный брифинг представителей минобороны по радио и телевидению. Вероятно, в нем будет объявлено о смещении президента Омара аль-Башира, который находится у власти уже 30 лет. Его судьба пока неизвестна, но, по данным телеканала «Аль-Машхад Ас-Суданий», глава государства успел покинуть страну. При этом люди из его ближайшего окружения, включая бывшего вице-президента и экс-главу минобороны, арестованы.

На улицы столицы Судана Хартума выведены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция, напротив, исчезла. Городской аэропорт закрыт.

Акции протеста с требованием отставки президента продолжаются в Судане с декабря. Тысячи демонстрантов уже почти неделю находятся на площади в Хартуме перед зданием минобороны.