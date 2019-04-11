Пресненский суд продолжит сегодня рассмотрение дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Заседания идут с утра до вечера уже два дня.

Показания в суде вчера дал бариста из кафе на Большой Никитской улице, где компания, в которой были футболисты Кокорин и Мамаев, напала на чиновника Дениса Пака. Мужчина рассказал, что компания вела себя шумно, фигуранты дела пили виски. После замечания Пака начался конфликт, сообщил свидетель суду. По его словам, самым агрессивным был брат Александра Кокорина Кирилл. Он цитирую портал Медиазона «первым ударил какого-то мужчину – за этим наблюдали около 20ти человек». Сотрудник кафе также рассказал, что кто-то замахнулся на Пака стулом. Удар пришёлся на лицо и тело чиновника. До этого один из спутников футболистов Геннадий Куропаткин в суде назвал причиной конфликта с главой департамента Минпромторга то, что он якобы нецензурно обругал спортсменов, когда они сравнили его с южнокорейским певцом PSY, исполнителем хита Gangnam Style. Ранее подсудимые на первом заседании частично признали вину, не согласившись с обвинениями в хулиганстве и сговоре.

Футболиста Кокорина, его брата, а также Мамаева и ещё одного фигуранта обвиняют в двух нападениях в центре Москвы в октябре прошлого года. Сначала компания по версии следствия избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем спустя примерно полчаса чиновника Пака. Суд намерен допросить более 40ка свидетелей.