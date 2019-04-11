ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые за последние годы призвала Россию сформировать свою делегацию

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой впервые за последние годы призвала Россию сформировать свою делегацию и заплатить взнос в бюджет Совета Европы. В документе говорится о необходимости сохранения общеевропейской миссии этой организации и содержится призыв к диалогу.

Напомним, отношения России с ПАСЕ фактически заморожены с 2014 года после присоединения Крыма. В Москве призыв ПАСЕ восприняли, как ультиматум. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, европейские парламентарии, по сути, требуют заплатить деньги, в противном случае угрожают исключением из организации.