Европейский Совет согласился на дальнейшее продление срока Брексит, чтобы позволить ратифицировать Соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом говорится в постановлении внеочередного саммита Европейского Союза.

Лидеры 27 стран ЕС согласовали решение о предоставлении Лондону отсрочки до 31 октября. Ранее предполагалось, что она может составить год, но Франция заняла жёсткую позицию, заявив, что длительное продление может нанести урон функционированию европейских институтов.