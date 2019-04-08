Ходатайство перед судом о смягчении меры пресечения основателю «Бэринг-Восток» Майклу Калви было подписано 1 апреля

Это выяснила газета «Коммерсантъ». По данным её источников, в постановлении говорится, что Калви обладает устойчивыми социальными связями в Москве, занят развитием инвестпроектов и благотворительностью. Помимо этого у него на иждивении находятся трое малолетних детей и есть недвижимость в Москве.

Запрос на домашний арест для Майкла Калви, это достижение общества, — сказал «Эху» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Борис Титов добавил, что продолжает заниматься делом Майкла Калви и сейчас организовывает независимую экспертизу материалов.

Напомним, сегодня суд в Москве будет рассматривать ходатайства о заключении Майкла Калви под домашний арест.