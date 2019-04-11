Армия Судана по некоторым данным сместила президента со всех постов и отправила в отставку правительство

Это произошло на фоне непрекращающихся массовых протестов.

В Хартуме под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные лица из числа окружения президента Омара аль-Башира. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас». Из Судана приходит информация о том, что армия на экстренном заседании решила снять главу государства и распустить кабмин. По некоторым данным, в стране может быть объявлен переходный период сроком до одного года, во время которого руководить страной будет военный совет. Вооруженные силы контролируют местное телевидение, которое сейчас транслирует военные марши. В ближайшее время, как ожидается, командование выступит с заявлением, касающимся ситуации в республике.

В стране уже около четырех месяцев продолжаются массовые протесты. Сначала демонстранты требовали снизить цены на хлеб, но со временем все чаще стали звучать призывы к отставке президента, который непрерывно находится у власти вот уже тридцать лет. Во время протестов, по некоторым подсчетам, было убито около 60 человек, сотни пострадали, тысячи задержаны.

Сообщается, что сейчас закрыт международный аэропорт Хартума. С улиц города исчезла полиция. Происходит передислокация бронетехники.