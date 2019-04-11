Правительство обсудит законопроект, устанавливающий ставку 0% НДС на внутренние рейсы в обход московских аэропортов

Правительство сегодня обсудит законопроект, предполагающий установление нулевой ставки НДС на внутренние авиарейсы в обход московских аэропортов. Накануне соответствующие изменения Налогового Кодекса одобрила правительственная комиссия. Развивать такие перевозки ранее призывал Владимир Путин. Он поддержал инициативу группы «Ренова» Виктора Вексельберга, которая инвестирует в региональные аэропорты.