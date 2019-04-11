Военный переворот в Судане
Армия решила отстранить от должности президента Омара аль-Башира и распустить правительство.
С конца минувшего года в Судане не прекращаются акции протеста.
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Армия решила отстранить от должности президента Омара аль-Башира и распустить правительство.
С конца минувшего года в Судане не прекращаются акции протеста.
Сессия ПАСЕ призвала Россию сформировать свою делегацию в Ассамблею и выплатить взнос в СЕ. В принятой резолюции ПАСЕ «призывает к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами, с тем чтобы сохранить общеевропейскую миссию СЕ и избежать выхода из организации крупнейшего государства.